Gareth Bale le tira un palo al Real Madrid: "Es bonito jugar donde me quieren"

Gareth Bale atendió a la prensa en la previa del duelo entre Galés y Finlandia por la UEFA Nations League. El combinado británico tiene una gran oportunidad de acabar como líderes de grupo si es que no pierde ante el país nórdico.

Sin embargo, el gran tema de la conferencia no fue sobre el presente de su selección, si no que de su momento en el Tottenham, club al que regresó esta temporada cedido desde el Real Madrid. Para Bale, "es bueno volver a jugar, es bueno estar en un lugar donde me quieren, me siento amado".

El galés aseguró que aún se está acostumbrando a jugar cada tres días: "Estoy recuperando mi forma física y volver a jugar es lo que hace feliz a todos los futbolistas. Todavía hay más por venir y por mejorar, pero se necesita tiempo para acostumbrarse a volver a jugar cada pocos días ya que el cuerpo se te pone más rígido de lo normal".

"Estoy en el camino correcto pero me va a llevar un tiempo todavía, eso pasa cuando eres un poco mayor. Estoy disfrutando jugando de nuevo pero necesito ponerme más afilado porque solo han pasado seis semanas desde que volví", cerró.