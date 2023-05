Gabriel Suazo quedó más feliz que perro con dos colas tras coronarse campeón de la Copa de Francia este sábado 29 de abril recién pasado con un triunfazo del Toulouse FC por 5-1 sobre Nantes en el que incluso dio una asistencia. Eso sí, las nuevas generaciones ahora tienen otra manera de celebrar y cuando regresó a su casa realizó una transmisión en vivo.

El lateral izquierdo de 25 años formado en Colo Colo prendió Twitch y de entrada le mostró a sus más de 71 mil seguidores la medalla de primer lugar. "Estoy muerto, muerto, ando con la misma ropa", lanzó tras los festejos con compañeros y cientos de fanáticos en el Capitolio, la plaza central de la ciudad. Eso sí, también aprovechó para revelar su dura batalla con la alopecia.

"Si me ven pelado, es que me hice el injerto de pelo"

"Me gustaría hacer el tema del pelo, sobretodo ahora que estoy aquí en Europa, es mucho más sencillo, no tengo problema en decirlo. Es rápido, a lo mejor me pongo pelo, a lo mejor me rapo y me pongo de mi mismo pelo", disparó de entrada el carrilero que nación futbolísticamente en el Cacique.

"Averigüé y me explicaron que quienes tienen alopecia, es porque es hereditaria, no puedes hacer nada, lamentablemente me tocó y hay que asumirlo, pero por fortuna existe el injerto, que se hace en un lugar recomendado", agregó.

Tras eso, advierte que "si me ven pelado en algún momento, es que me hice el injerto de pelo. No me da vergüenza, para nada, es lo que me tocó. Te sacan los pelos de atrás (nuca) y en una cirugía te colocan pelo por pelo", complementó Suazo, quien destacó que conocía del caso exitoso de Jordi Aalba y Ter Stegen.

Otro tema que tocó Suazo fue la convivencia con sus compañeros. Detalló que los trata de "hermano" y que ellos le llaman de la misma manera, pero uno de sus amigos más cercano, Moussa Diarrá, no le dice Gabi ni hermano como los demás. "Hay uno que me dice Colo Colo, imagínate. Moussa me dice Colo Colo, me llama y me dice Colo Colo".

Otro ítem es el chat del equipo, donde destaca que también le cuesta por lo que usa traductor. Eso sí, para cerrar destaca que este "a veces se equivoca y me explica cualquier cosa, jajaja".

El desafío más próximo del Toulouse FC de Gabriel Suazo será esté martes 2 de mayo. Para cerrar la fecha 33 de la Ligue 1 francesa, desde las 15:00 horas recibirán al Lens, tercero en la tabla de posiciones, en el Municipal de Toulouse y podrían darle una mano al Marsella de Alexis Sánchez para tomar ventaja como escoltas del PSG.