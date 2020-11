Futbolista que se negó a homenajear a Diego Maradona denuncia graves amenazas

La figura de Diego Armando Maradona siempre estuvo rodeada de luces, sombras y polémica en vida, y tras su deceso a los 60 años por un edema pulmonar agudo, hay quienes aún guardan rencores por la vida que llevó el ídolo argentino.

Paula Dapena, futbolista de la tercera división de España, dio la vuelta al mundo tras sentarse en medio de la cancha negándose a respetar el minuto de silencio por la memoria del Barrilete Cósmico, generando escozor en los fanáticos del Diego.

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", comentó la española.

Pero la acción de la jugadora del Viajes Interrías FF no pasó desapercibida y algunos unineuronales decidieron tomar justicia por mano propia, amenazando a Dapena de muerte, tal como reveló la centrocampista a Marca.

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo", contó la jugadora.

Dapena se negó a rendir homenaje a la memoria del Diego tras su muerte a los 60 años.

De todas formas, Dapena sabía que su rebeldía ante el minuto de silencio por la memoria de Maradona podía traerle consecuencias, por lo que intentó bajarle el perfil al asunto y tomárselo con calma:

"Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", reflexionó.

La futbolista de 24 años reconoció las "cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares" de Maradona, pero agregó que "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió "fuera de los terrenos de juego".