Futbolista española se niega a rendir homenaje por la muerte de Maradona: "No estoy dispuesta a guardar minuto silencio por un maltratador"

Diego Armando Maradona falleció a los 60 años por un edema pulmonar agudo, dejando a millones de hinchas del fútbol con el corazón partido en dos. Sin embargo, y a cinco días de su deceso, hay quienes han aprovechado el momento para mostrar su desprecio por el astro.

Tal como en la cancha Maradona fue en la vida; irreverente, gambetero y distitnto a todos. El Diego no vivió una vida de santo, eso está claro, por lo que las polémicas le acompañaron siempre, apuntándole con diversas acusaciones referentes a drogas y maltrato.

La muerte de Diego Maradona fue la instancia precisa para muchos que soñaban con hacer públicos sus descargos contra el exjugador, y así lo demostró Paula Dapena, una cetrocampista de la tercera división femenina de España que se negó a homenajear al Diez.

La futbolista del Viajes Interrías FF se sentó en medio de la cancha, de espaldas a sus compañeras y a las rivales de Deportivo Abanca, en el momento en que se realizó un momento de silencio por la memoria del Diego, mostrando así su disconformidad con el homenaje.

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", comentó Dapena después del partido.