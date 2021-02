¿Fue falta? Terry y Solskjaer defienden a muerte a David Luiz tras polémico penal

En Inglaterra continúan las repercusiones por la polémica tarjeta roja que recibió David Luiz en la derrota del Arsenal por 2-1 frente al Wolverhampton en la Premier League.

En el primer tiempo de aquel encuentro el jugador del equipo local, Willian José, cayó en el área tras un supuesto contacto con el defensa brasileño, por lo que el árbitro decretó penal y expulsión.

Tras el partido el primero en reclamar por la sanción fue el técnico de los gunners, Mikel Arteta, quien asegura que David Luiz ni siquiera tocó al futbolista rival.

"He visto la repetición diez veces desde cinco ángulos diferentes y no puedo ver ningún contacto. Me gustaría ver si el VAR tiene un ángulo diferente. Espero ver algo y no veo nada", señaló el español.

Luego, fue John Terry, quien solidarizó con su ex compañero de zaga en el Chelsea: “¡Eso no puede ser nunca una tarjeta roja! ¡Es doble castigo! Cualquiera que haya jugado alguna vez a esto sabe que David no intenta jugar el balón y que lo que intenta es retirarse de su camino. Es decir, que hay penalti, pero no tarjeta roja”.

E incluso Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, se metió en el tema: "Las normas tienen que ser revisadas por mucho que éstas digan que si haces falta a alguien durante una ocasión manifiesta de gol sin intentar jugar el balón te mereces una tarjeta roja. Existió un contacto, sí, pero eso no merecía una expulsión. Creo que todos los que formamos parte del mundo del fútbol estamos de acuerdo en eso”.

Los gunners intentarán apelar a la sanción, según anunció el mismo Arteta: “Sentado aquí te diría que vamos a ir a por ello, pero tenemos que hablar con el departamento legal y con el club para decidir cuál es el mejor camino a seguir”.