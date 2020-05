FIFA cancela ceremonia del The Best 2020 por culpa del coronavirus

El fútbol mundial ha tenido que detenerse ante la pandemia del coronavirus, afectando no solo a las competiciones, sino también a los premios. Este miércoles y según informó Diario Marca, la FIFA decidió suspender la ceremonia del The Best 2020.

Ante la poca actividad y los problemas que podría generar el juntar a tantas personas, el ente rector del balompié mundial optó por no arriesgar a nadie y dejar la entrega del galardón para el 2021. Con esto, el único evento organizado por la entidad es el Mundial de Clubes, programado para diciembre.

Hasta ahora se desconoce si otras ceremonias seguirán el mismo camino que la FIFA. Eso sí, se espera que lo hagan para evitar problemas. De esta forma, hasta la entrega del Balón de Oro podría verse en peligro.

Cabe recordar que en el 2019, Lionel Messi y Megan Rapinoe se quedaron con los premios como mejores jugadores del mundo. En aquella oportunidad, la capitana de la Roja, Christiane Endler, estuvo nominada como Mejor Arquera del año.

Christiane Endler en la ceremonia de los premios The Best 2019. Foto: Getty Images