Ex compañero pulveriza el paso de Mario Balotelli por Liverpool: "No entiendo por qué Rodgers lo puso en mi lugar, sus entrenamientos eran vergonzosos"

Mario Balotelli siempre se ha caracterizado por ser polémico, y ahora un ex compañero habló de más y criticó el paso del delantero italiano, ahora en Brescia, por Liverpool.

El goleador de origen africano recaló en los Reds desde AC Milan en 2014, a cambio de 20 millones de euros, pero nunca pudo rendir en su retorno a la Premier League.

Un ex compañero de Balotelli, Rickie Lambert, criticó su paso por los ingleses, asegurando que el DT Brendan Rodgers no lo debería haber sacado a él del equipo por el ex Manchester City.

Lambert con todo - Getty

"La actitud de Balotelli en el Liverpool fue una vergüenza. No pude entender por qué Rodgers lo puso en mi lugar, sus entrenamientos eran vergonzosos", señaló en diálogo con Bristol Live.

"Fuera de la cancha era un buen chico, pero su actitud en el campo no era buena. Cuando jugó, trató de comprometerse. Conocí a algunos jugadores con esta mentalidad y, por lo general, eran lo suficientemente buenos para sobrevivir. Pero él no lo hizo", sostuvo el inglés.

Luego Balotelli se fue de Liverpool para volver a AC Milan, y tras ello recalar en el fútbol francés.