Se retira el polémico "Lord" Bendtner: casinos, prostitución y un talento desaprovechado

El polémico delantero danés, Nicklas "Lord" Bendtner, anunció que se retira del fútbol profesional a la edad de 33 años, luego de jugar por última vez en el Tarnby FF del ascenso de Dinamarca.

El ex delantero del Arsenal se encontraba inactivo en los últimos meses, debido a la paralización de la competencia de aquella división durante la pandemia.

“Extraño el fútbol todos los días, pero también soy consciente de que hay una fecha de finalización en este trabajo”, dijo Bendtner.

Luego, añadió: “Voy a tener que dedicar tiempo a comprender que en realidad esto se acabó. Tengo que buscar algo más en lo que adentrarme y otras cosas que me den lo que me ha dado el fútbol durante todos estos años”.

Bendtner, quien apareció a temprana edad como figura en el Arsenal, dilapidó su carrera debido a razones extrafutbolísticas, que él mismo reconoce.

En su autobiografía denominada Both Sides, relata algunos problemas que tuvo con el juego y el exceso prostitutas en su vida.

Wishing a happy retirement to Lord Bendtner! ���� �� pic.twitter.com/H11y0RnwF9 — Arsenal (@Arsenal) June 3, 2021

“Estoy demasiado borracho para sentarme en una mesa. En la ruleta solo se trata de ir a rojo o negro, así que pensé... No será tan difícil. He gastado 400.000 libras (USD 519.000) en 90 minutos, un dinero que no tengo, he dejado mi cuenta al descubierto. Estoy en quiebra si mi suerte no cambia. Consigo, tambaleándome, llegar hasta los baños, echarme agua en la cara. Busco un cajero y consigo 50.000 euros más para recuperar parte de lo perdido”, dice en un pasaje de su libro.

“Cuando me lesioné y no pude sentir la emoción absoluta de vivir al límite en el campo, el juego me dio adrenalina. Obviamente, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la adrenalina. Así que vas por apuestas altas", prosigue.

Y se arrepiente: “Me encariñé demasiado con el estilo de vida que venía con el dinero. Ahora quisiera retroceder en el tiempo y golpear a ese joven en la cabeza con un martillo y hacerle entender qué oportunidad tenía. Decirle que tenía algo especial, algo de lo que debió cuidar. Definitivamente hay algo de arrepentimiento por no haber tomado mi carrera de una manera más positiva”.

En otra entrevista con The Sun, hablaba de sus reiteradas relaciones con prostitutas: "Ellos simplemente han sido cazados con las manos en la masa y los pantalones bajados. Créeme, todo el mundo en mi industria ha escuchado de alguien que ha estado en ello, especialmente en Inglaterra, donde es una tradición muy antigua".

"Es menos arriesgado que citarte con chicas mientras estás en la ciudad. Ya casi no te atreves a realizar el acto con una 'civil'. No cuando eres un futbolista profesional. Hablamos de caza fortunas de la vida nocturna que están ahí para fo... y, entonces, tomarte una foto mientras duermes la mona. Con esas fotos como su carta de presentación, pueden exigir cosas para que mantengan su boca cerrada. Y lo hacen", añadió.

Hasta reveló que fue chantajeado y tuvo que pagar una cirugía estética a una mujer: "Una de las chicas con las que estuve volvió y afirmaba estar embarazada. Decía que había un precio si no quería que hiciese algo al respecto. '¿Eso qué significa?', pregunté. 'Significa que tienes que pagarme un nuevo par de pechos (...). Así que terminé pagando por su visita al cirujano plástico".

Bendtner explotó en el Arsenal como una gran promesa, luego fue cedido a la Juventus, donde sólo jugó 11 partidos. También pasó por Birmingham City, Sunderland, Wolfsburgo, Nottingham Forest y Rosenborg.