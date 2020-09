Peñarol y ruptura de la burbuja sanitaria de Colo Colo: “No presentaremos ningún reclamo, lo dejamos en manos de la Conmebol”

Un nuevo problema sumó Colo Colo en las últimas horas, porque fue denunciado por romper los protocolos establecidos por la Conmebol y no cumplir con la burbuja sanitaria al recibir la visita de Gustavo Bizcayzacú, ex delantero del Cacique.

Por lo mismo, el Secretario General de Peñarol, Evaristo González, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación y aseguró que no presentarán ningún tipo de reclamo formal, además de confirmar que el partido se jugará igual.

“Pasan estos casos con Colo Colo que tuvo una suspensión de partido, antes de viajar a Uruguay por un caso positivo de covid-19, llegar aquí y romper el protocolo. A nosotros, no se lo digo como dirigente, sino como uruguayo, nos parece increíble (…) no solo estoy preocupado, además estoy molesto”, partió mencionando.

Los Albos vencieron en el Monumental por 2-1 a Peñarol. (FOTO: Getty)

“Peñarol no presentará ningún reclamo, esto lo vamos a deja en manos de la Conmebol. Pero, por lo que tengo entendido, en el ministerio de salud pública uruguayo estudiaron la situación y el partido se va a jugar igual. No fue una falta grave, pero no estamos hablando del nivel de la falta, sino de la conducta y la seriedad que se debe tener”, agregó.

En la misma complementó que “nos preocupa y nos ocupa el tema. Nosotros hemos gastado un dinero enorme para sanitizar los lugares. Nuestro plantel lleva más de 30 días en una burbuja sin contacto con sus familiares. Esto hace que todo sea medido. Todo el club ha realizado un esfuerzo para no generar un daño a la salud”.

Finalmente, sobre el partido de esta tarde, expresó que “los jugadores y el técnico están concentrados en el encuentro, tienen muy claro la importancia de este. Se sabe lo mal que jugamos el segundo tiempo en el Monumental, que no podemos repetir esos errores. Hemos trabajado mucho y es muy importante este partido para nosotros”, sentenció.

Recordemos que el choque entre Peñarol y Colo Colo, válido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, está programado para las 19:15 horas de este martes y que lo podrás seguir junto al equipo de RedGol.