Mourinho decepcionado tras la eliminación en Europa League: "Mi equipo no parecía que estuviera jugando un partido importante"

El Tottenham de Jose Mourinho sufrió un papelón en la UEFA Europa League y quedó eliminado tras una épica remontada del Dinamo Zagreb. Los Spurs habían ganado 2-0 en Inglaterra y llegaban a Croacia con ventaja.

Sin embargo, los croatas dominaron las acciones y consiguieron el 2-0 en el tiempo regular. Finalmente, Mislav Orsic puso el 3-0 definitivo al inicio del segundo tiempo del alargue y selló la eliminación del Tottenham

El entrenador de los Spurs, Jose Mourinho, criticó a sus jugadores y se mostró decepcionado por su actitud: "Mi equipo no parecía que estuviera jugando un partido importante. Se necesita otra actitud. Decir que me siento triste no es suficiente. Lo que siento es mucho más que tristeza".

El portugués aseguró que les advirtió en el entre tiempo lo que iba a pasar: "Les dije los riesgos de una mala actitud. Les dije en el descanso los riesgos de jugar como estábamos jugando y sucedió. Solo se dieron cuenta de que el partido estaba en riesgo cuando marcaron el segundo gol y se fue a la prórroga".

El estratega siguió con su autocrítica y pidió disculpas a los hinchas: "Mi equipo no aportó al juego lo básico del fútbol o de la vida: respetar nuestro trabajo y darlo todo. Solo puedo disculparme con los seguidores del Tottenham".

Por último, Mou reveló que "fui al vestuario del Dinamo para elogiar a los jugadores. Lamento que un equipo haya ganado el partido por actitud y compromiso. El fútbol no se trata solo de jugadores que tienen más calidad que otros. Lo básico del fútbol es la actitud y nos ganaron en eso".

