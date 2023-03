Marcelo Bielsa sigue en la búsqueda de un nuevo proyecto. El exentrenador de la Roja no dirige desde su salida de Leeds United, aunque las ofertas no le han faltado: hace poco, el Everton inglés se instaló como su mayor interesado, pero la llegada del Loco finalmente no se concretó.

Ahora, desde Inglaterra aseguran que el mayor deseo del rosarino es volver a dirigir en la Premier League. El medio The Sun aseguró que Bielsa ha tenido ofertas desde Sudamérica y otros equipos de Europa, pero que se mantiene enfocado en dirigir nuevamente en el fútbol inglés.

¿La gran condición? Tomar un club al inicio de la temporada 2023-24, no antes. El Loco busca liderar una pretemporada completa y tomar decisiones respecto a la conformación del plantel, cualquiera sea el equipo que quiera contar con él en su banca.

De hecho, fue esta misma condición la que lo alejó de dirigir Everton. Los Blues lo querían en enero para alejarse de la zona de descenso en la Premier League, pero Bielsa no quería tomar un equipo ya formado y en medio de una campaña.

El Loco ofreció dirigir la Sub 21 del Everton y tomar el primer equipo al final de la temporada, pero ninguna de las partes logró convencerse. Finalmente, los Blues reemplazaron a Frank Lampart con Sean Dyche, postergando así el regreso de Bielsa al fútbol inglés.

Con Leeds, el Loco logró el anhelado ascenso a la Premier League luego de 16 temporadas. Dirigió 26 fechas en la máxima categoría inglesa antes de su despido en febrero de 2022, cuando cuatro derrotas al hilo firmaron su adiós del cuadro de Yorkshire.