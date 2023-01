Este fin de semana se registró un gol fantasma en la primera división del fútbol amateur de Italia, que se hizo viral rápidamente por lo elocuencia de las imágenes.

Ocurrió en el derby entre el Castellana y el Noicattaro válido por la 14° jornada del Grupo B de esta categoría disputado en el estadio Mario Rizzo de Noicattaro.

Corría el minuto 17 de la primera parte cuando un centro de Fornaro desde la derecha, llega al delantero del Castellana, Sabatelli, a pocos pasos de la portería. Saca un certero remate con la izquierda pero en vez de dar en el blanco envía el balón fuera claramente golpeando claramente la parte externa de la red.

Ante el asombro general, el árbitro Andrea Romano de Lecce se dirige hacia el centro del campo decretando el gol que solo él vio.

Los jugadores de Noicattaro protestaron, al igual que su afición que, además de pedir al árbitro que revisara la decisión y anulara el gol fallido, también invitó a los adversarios del Castellana a hacer un gesto de juego limpio.

El partido terminó 1-0 y ahora el Noicattaro pedirá que se repita el partido. "Las imágenes hablan por sí solas y además se han viralizado. Estamos absolutamente indignados, eso sí, por el comportamiento de los directivos y, sobre todo, del técnico del Castellana", dijo el director general del Noicattaro Francesco Langiulli.

"Algunos de sus jugadores querían que marcáramos para "empatar" el marcador, pero finalmente no lo permitieron. Han causado una mala impresión y no hemos recibido ningún mensaje de disculpa por el momento, lo cual es una pena. ¿Cómo se celebra un gol que no existe?", añadió.

Por su parte, el Castellana emitió un comunicado en sus redes: "Sin duda la decisión del árbitro se debe considerar equivocada y nuestros chicos se metieron en la competición en ese momento, sin admitir el error. Concluimos diciendo que nuestros principios no se basan en estos valores, pero ¡nosotros también nos equivocamos! Lo siento".

Noicattaro insitirá en pedir que se vuelva a jugar el partido. De lo contrario podrían retirar al equipo del campeonato. Pero para que el partido se repita, todavía será necesario que el director del partido admita el error en el acta entregada a los oficiales de la Liga. Alternativamente, una vez convocado por los órganos correspondientes, el árbitro deberá aceptar que ha cometido un error.