"Es lo único que pueda afectar a la hora de volver": primo de Lionel Messi revela por qué aún no se atreve a jugar en Argentina

Lionel Messi ha tenido una de las carreras más destacadas en la historia del fútbol. La Pulga ha brillado en las canchas que ha pisado en Europa, pero hay una deuda que tiene pendiente: jugar en su natal Argentina.

Maximiliano Biancucchi, ex futbolista y primo del 10 del Barcelona, se refirió al respecto y reveló por qué todavía no se decide por jugar en su país. "Leo tiene mucho amor por la Argentina, la gente nunca lo termina de entender. Si no fuese por la inseguridad, no tengo ninguna duda que jugaría en Argentina, eso es lo único que pueda afectar a la hora de volver”, comentó al programa radial Ataque Futbolero.

"Es mi sueño poder verlo a Leo en Newell’s, pero lo veo complicado. Es difícil, imaginate que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela... La ciudad es un infierno", agregó.

Lionel Messi con la camiseta de Newell's, su gran amor en Argentina. Foto: archivo

Además, Biancucchi reveló detalles de su infancia juntos. "En el barrio Leo jugaba con nosotros, éramos más grandes que él, y nos decían: ‘Loco sácalo porque lo vamos a matar’. Le querían pegar, pero se la aguantaba. Cuando él tenía ocho o nueve, yo me levantaba los sábados temprano para verlo jugar, hacia cosas impresionantes. No lo podía creer".

Finalmente, el primo de la Pulga realizó una particular comparación con Juan Román Riquelme. "Uno escucha que Riquelme es el último 10. Sí, es extraordinario Román, pero yo veo hacerle cosas a Leo, que también hacía Riquelme. Simplemente, que lo que esperamos de Leo son los goles y no solamente la asistencia".