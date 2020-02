Ernesto Valverde habla por primera vez tras su salida: "Entrenar al Barcelona ha sido una suerte increíble"

La eliminación en semifinales de la Supercopa de España le terminó costando el puesto a Ernesto Valverde en el Barcelona. El técnico no pudo aguantar la presión y, pese a ganar La Liga, terminó saliendo del club. Desde entonces, había evitado a los medios. Hasta ahora.

Este jueves, el ex técnico blaugrana recibió el premio ‘Refrente’ del Bilbao International Football Summit 2020, momento en que rompió su silencio y habló de su polémico despido. "Entrenar al Barcelona ha sido una suerte increíble. Sé qué supone entrenar allí desde todos los puntos de vista y estoy encantado de haber estado allí".

"Cuando firmas el contrato ya sabes que todo depende de los resultados y que el entrenador siempre va a ser el responsable. No pienso en si me he sentido injustamente tratado. Entiendo que se pregunte por eso, pero de lo que se trata es de pasar página y no dar vuelta", agregó.

Fue entonces que Valverde reveló que quiere asumir un desafío interesante en su próximo club. "A mí me interesa que voy a mirar adelante y no mirar hacia atrás. Una vez decidido tenía decidido estar un tiempo parado y ya veremos. No he decidido nada. Me gusta hacer cosas raras, quizá una aventura extraña. Mira, cuando Iniesta me comentó que iba a ir a Japón..."

El ex jefe de Arturo Vidal no escondió nada y aseguró que casi no ha visto fútbol. "He puesto un poco de distancia con lo que está pasando pero cuando vas en un club a 200 por hora no puedes pasar a cero de nada. Ayer vi la semifinal de Copa a ratos, por televisión. El único partido completo que he visto este mes ha sido el Athletic-Barcelona de Copa".

Finalmente, recordó las duras eliminaciones en Champions League. "En Roma no terminamos de estar en el partido y siempre piensas que con los que estábamos lo podíamos sacar. Y en Liverpool cuando empezamos a jugar nos hicieron el gol que queríamos evitar. Un gol nos daba la clasificación y en un minuto nos metieron dos goles. Son situaciones que se dan. En la ida con el Liverpool sufrimos mucho pero pudimos ganar por cuatro goles".