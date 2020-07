¡Enorme! Marcelo Bielsa destaca el aporte del personal de limpieza y seguridad en el título del Leeds United

El Leeds United cerró su notable participación en The Championship con un valioso triunfo por 3-1 sobre el Derby County. Con esto, los Whites terminaron el torneo como campeones y como ascendidos a la próxima Premier League.

Tras el encuentro, Marcelo Bielsa le dedicó unas emotivas palabras a los hinchas por el ascenso: "El pueblo de Leeds es muy apasionado y esperaban este ascenso con mucha ilusión; entonces, no es difícil imaginar la euforia que genera el ascenso".

"Es claro que el título me da alegría, pero si hace los porcentajes, hace 30 años que hago esto y haber incluido un título no cambia mucho los porcentajes desfavorables que tengo. Lo que sí me da mucha alegría es haber podido participar de este proyecto, con este grupo de jugadores durante estos dos años", añadió en conferencia de prensa.

Además, el Loco afirmó que "recibo un reconocimiento muy marcado por mi trabajo, pero sinceramente pienso que más que la capacidad de mi conducción, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores".

Finalmente, Bielsa tuvo un gesto notable. Mientras todos lo felicitan y celebran su título, el Loco aprovechó de agradecer el trabajo del personal del club por el ascenso: "Tenemos 25 personas en el equipo. Cuando dirigía a Argentina éramos cinco. Ahora hay un apoyo en la parte física, en la técnico-táctica, en la logística del equipo, en la salud, en el mantenimiento de las instalaciones que usa el equipo, en la limpieza del lugar donde trabajamos, del apoyo de la academia, en todos esos sentidos, sin excepción, el nivel del club ha sido inmejorable".

"Tengo una gratitud muy especial por todos estos segmentos. Me estoy olvidando de la gente que se encarga de la seguridad, del transporte. En ese sentido, hemos sido apoyados de un modo total", cerró el rosarino.