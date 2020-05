En el Brescia hacen polvo a Mario Balotelli: "Fichar a Balotelli fue un error, no viene a entrenar"

El Brescia sorprendió a todos con el fichaje de Mario Balotelli para disputar una nueva temporada de la Serie A. El famoso delantero finalmente no brilló y es fuertemente criticado.

El atacante solo anotó cinco goles en 19 partidos, sin embargo pese a su rendimiento en la cancha, fuera de ella es donde destacó por su poco compromiso con el club del país de la bota.

Massimo Cellino, dueño del club, hizo polvo a Mario Balotelli en la BBC. "No se presenta a los entrenamientos, no parece muy comprometido con el futuro del club... Ése es el problema. Balotelli tiene un gran contrato en Serie A, pero no tiene un contrato en Serie B. Si descendemos, no tendrá contrato alguno con el Brescia", expresó.

Mario Balotelli en el Brescia de Italia

Adenás agregó que, "creo que las dos partes cometimos un error. Yo pensé que al venir a Brescia, su ciudad, se comprometería. Al mismo tiempo, creo que mi anterior entrenador (Eugenio Corini) lo trató de forma incorrecta".

Para finalizar, el dueño del club agregó que, "al parecer, por la forma en que actúa, ya no quiere quedarse en Italia". Balotelli tiene ofertas del Botafogo, Flamengo y Vasco da Gama en Brasil.