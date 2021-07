Emiliano Martínez el arquero argentino que no pudo grabar videos porque no tenía plan de datos en su celular

Emiliano Martínez pasó de ser un perfecto desconocido a una de las grandes figuras de Argentina en la Copa América donde fue el responsable de la clasificación trasandina a la final en esa inolvidable definición ante Colombia, y también cumplió un destacado rol en el partido decisivo ante los dueños de casa ahogando dos veces el grito de gol del Scratch.

Una vez que terminó el encuentro, el arquero habló con Radio La Red y dentro de su momento de felicidad máxima, fue consultado si había hecho videollamada como el 2020 cuando jugando en el Arsenal le ganó 2-1 al Chelsea en la final de la FA Cup.

"La verdad es que dejé el celular adentro porque el 4G no me anda y no tengo wifi acá, así que nada, palabras de alegría, se los dedico a los argentinos que volvieron a reír. Soy más argentino vamos la concha de su madre", afirmó el arquero entre lágrimas y risas.

Emiliano Martínez sí tuvo plan de datos cuando salió campeón con el Arsenal

Martínez aseguró que aún no se lo creía, y que tuvo que luchar mucho para llegar a esa instancia y hacerse dueño del arco albiceleste.

"Te duele la panza, te duele todo, aún no caigo, lo único que quiero es difrutarlo con mi familia ir a abrazar a mi hija que hace una semana nació", afirmó.

Cerrando con un "pasé mucha mierda...Gente que no confiaba en mi, pero esto queda en la historia hermano. Lo hicimos y sólo palabras de orgullo".