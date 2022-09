Una revelación está siendo la campaña de Pablo Solari desde que arribó a River Plate, donde en la noche del miércoles se anotó con tres goles en la victoria por 4-0 de los millonarios ante Defensa y Justicia.

Por lo mismo, los hinchas están locos por el desempeño del Pibe, donde incluso los medios argentinos están siendo protagonistas de la Solari locura.

En ese sentido, el canal TyC Sports entrevistó a Víctor Solari, papá del ex Colo Colo, quien contó detalles de lo que están viviendo.

"Tenía muchas condiciones y las tiene y a medida que vaya formándose y teniendo competencias, estamos hablando de un pibe de 21 años que debutó hace menos de dos años en Colo Colo. Él me mostró otra vez que entra y la verdad que juega con una naturalidad que me sorprende hasta a mi", comentó el padre del Pibe.

En ese sentido, cuando todos comienzan a comparar su juego con distintos jugadores, Víctor asegura que tiene un favorito.

"A mi las comparaciones no me gustan, pero yo disfruto de él y he disfrutado de todo buen jugador. Yo soy fana de River pero me gusta Riquelme también como jugador. Yo admiro a todos los jugadores, entrar en comparaciones no me gusta porque pienso que todos los jugadores son distintos, tienen sus cualidades y sus cosas. Lo lindo es poder disfrutarlos, eso es lo que me gusta mi", enfatiza.

Si bien con su presente campaña aparecen voces para que tenga una oportunidad en la selección de Argentina, Víctor llama a la calma.

"Sería algo maravilloso, pero yo creo que ya está bastante bien armada, hay jugadores que están por delante, a él le falta. Me parece que este roce con River le va a venir muy bien. Para ir a un mundial, yo creo que tendría que ir a un sub 23", finaliza.