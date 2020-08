¡EPA! Luis Suárez puede cambiar a Lionel Messi por Neymar: PSG sondea al delantero uruguayo

Este lunes se dio a conocer que el técnico Ronald Koeman le comunicó a Luis Suárez que no era parte del nuevo proyecto deportivo del FC Barcelona, situación que puso el nombre del uruguayo en el mercado de pases y generando gran interés de varios clubes por contratar sus servicios.

Ante esa situación el portal Sport de España publicó que surgió un nuevo interesado en adquirir al delantero uruguayo: París Saint Germain, reciente finalista de la UEFA Champions League.

“El club parisino ya sondeó su posible incorporación hace dos temporadas por expreso deseo de Neymar Junior. El brasileño entiende que Luis es un jugador ideal para jugar a su lado. Una idea reforzada después de la final de la Champions League ante el Bayern en la que al PSG le faltó pólvora. El teórico '9' del equipo, adquirido recientemente en propiedad, Mauro Icardi, se quedó todo el partido en el banquillo, pese a tener el marcador en contra”, publica el citado medio.

El delantero uruguayo es uno de los grandes amigos de Messi. (FOTO: Getty)

En la misma línea complementan que “el PSG aún no ha movida ficha y está a la espera de si el jugador finalmente consigue la desvinculación y la operación económica no se dispara, ya que debe ir con cuidado para no infringir el Fair Play financiero”.

Pero eso no sería todo, porque la misma publicación da a conocer que el delantero uruguayo tiene propuestas de la Premier League y la Serie A, si decide seguir su carrera en Europa. Además, se han producidos contactos con clubes de la Major League Soccer y de países de Oriente Medio.

Lo único claro, por el momento, es que Suárez tiene ofertas de varios clubes para seguir su carrera, y que deberá definir junto a sus abogados en los próximos días su salida anticipada del equipo culé, pues tiene contrato vigente hasta 2021.