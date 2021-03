Drenthe revela anécdotas del camarín del Real Madrid: Ramos imitaba a Cristiano cuando no estaba

Royston Drenthe (33) tuvo un comienzo de carrera metéorico, siendo fichado por el Real Madrid cuando sólo tenía 20 años de edad.

No logró triunfar en el equipo merengue aunque sí jugó 59 partidos y anotó cuatro goles. Después de aquella experiencia su carrera comenzó a decaer hasta terminar en el Racing de Murcia de la Tercera División de España, donde juega actualmente.

Invitado al programa el Chiringuito del país ibérico, el volante holandés recordó algunas anécdotas que vivió en aquel camarín del Madrid. Entre otras historias, contó cuando Sergio Ramos imitaba los gestos de Cristiano Ronaldo, cuando iba a tirar los tiros libres.

"Me acuerdo perfectamente que antes de que llegara Cristiano, Ramos hacía las faltas como él. Cuando no estaba en el club aún, lo imitaba como broma, se reía. Pero cuando llegó no lo hizo nunca más", comentó riendo.

Sobre el delantero portugués, señaló: "Cuando llegó Cristiano estaba en un momento superior a todos". Luego, añadió: "Cristiano era diferente. Ahora que tengo 33 y estoy yendo al gimnasio, pero Cristiano lo hacía hace 15 años. Era muy profesional y un ejemplo".

"Cuida el cuerpo muy bien. Cuando íbamos al restaurant y había jamón, él tocaba uno y no más. Yo me comía todo", rememoró.