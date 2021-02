Dimitar Berbatov aconseja al Real Madrid: "Deben plantearse la venta de Hazard"

Eden Hazard volvió a lesionarse con Real Madrid debido a una nueva molestia muscular en el recto anterior izquierdo que le costará entre cuatro a seis semanas de ausencia, dejándolo descartado para la serie de octavos de final de la Champions League en la que se medirán a Atalanta.

Es la décima ausencia en temporada y media del belga desde su llegada al cuadro merengue desde su arribo desde el Chelsea. Sobre el tema, Dimitar Berbatov tuvo comentarios. "El Real Madrid debería plantearse su venta. Ha tenido un montón de lesiones desde que llegó a España", mencionó.

El exjugador de Manchester United, Tottenham y Bayer Leverkusen cree que lo de Hazard es causa perdida. "Eso ha evitado que pueda mostrar aquel fútbol brillante que tenía en el Chelsea. Si fuera algo ocasional... pero es que cuando un jugador se lesiona una y otra vez y luego rinde por debajo de lo esperado cuando se recupera, eso es señal de que hay algún otro problema que le afecta", manifestó.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

"¿Podrá recuperar otra vez aquella forma que tenía y demostrar que el dinero que invirtió el Real Madrid fue una decisión acertada? Es verdad que Hazard acaba de cumplir sólo 30 años y que puede aún tener margen para dar mucho, pero esta pregunta es la verdadera clave en todo este asunto y, por ahora, la respuesta es 'no'. Hazard aún no ha demostrado nada de eso, así que no sería una sorpresa que se pudiera marchar en verano", añadió Berbatov.

El balance total de Hazard con el Real Madrid es de 35 partidos jugados de 79. Solo ante el Granada, esta temporada, estuvo disponible y el entrenador, Zinedine Zidane decidió que no participara.