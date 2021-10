De Tezanos no entiende la titularidad de Carlos Palacios: "Muy pocos minutos, pocos goles y poca trascendencia"

Conforme pasan las horas previas al partido entre la selección chilena y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 se van aclarando las formaciones que usarán ambos equipos con Martín Lasarte teniendo claro quiénes serán los que salten al terreno de juego.

Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Carlos Palacios, quien recibirá el voto de confianza pese a que su momento en el Inter de Porto Alegre no ha sido el mejor. En el análisis hecho de los posibles titulares en Deportes en Agricultura, Manuel de Tezanos se mostró en contra.

"Mi único cuestionamiento real es Palacios. No compredo es lo de Palacios, está jugando poco en Brasil, muy pocos partidos, muy pocos minutos, pocos goles, poca trascendencia. Lo vi hasta fuera de forma la última vez, a lo mejor se puso fit, bajó un poco de peso. Yo creo que está con un exceso de masa corporal", manifestó.

El también reportero de TNT Sports fue contundente con el plan que más le agradaría ver en el Clásico del Pacífico. "Yo hubiese preferido a Mora que lo hizo muy bien contra Perú acá, a Brereton por la izquierda y Meneses por la derecha. Creo que eso era un equipo más razonable", añadió.

De Tezanos no está de acuerdo con que la selección chilena siga insistiendo con Sánchez pese a su momento de forma. "A Alexis yo no lo usaría de titular, pero me da la sensación que nadie es capaz de decirle a Alexis que se quede en la banca. Alexis juega cuando quiere y va a terminar lesionándose con tres partidos seguidos y lo vamos a lamentar mucho", apuntó.

