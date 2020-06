David Luiz asume responsabilidad de la dura caída del Arsenal ante Manchester City: “No fue culpa del equipo, fue mi culpa”

David Luiz fue el peor enemigo del Arsenal en la derrota por 3-0 ante Manchester City en el retorno de la Premier League, y lejos de escapar de las críticas, el brasileño asumió la responsabilidad que tuvo al incidir negativamente en el resultado del partido.

Pero el desastroso actuar de Luiz en el partido no sólo quedará como una anécdota, ya que en medio de la incetidumbre por su continuidad, el defensor sabe que la demostración de mal fútbol puede afectar sus pretensiones con los gunners:

“En los últimos dos meses he cometido errores. Tenía que actuar de otra forma: decidir si alargo mi contrato y me quedo o no. Y no lo he hecho y esto es error mío”, asumió el jugador de 33 años.