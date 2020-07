DT del Bologna se enoja tras goleada ante Fiorentina: "Mejor si no nos presentamos el domingo"

El Bologna de Gary Medel no lo pasó nada de bien en su visita a la Fiorentina. El equipo del Pitbull se relajó en el segundo tiempo y se terminó llevando una goleada por 4-0, lo que dejó totalmente molesto a su técnico, Sinisa Mihajlovic.

El croata llegó enojado a la conferencia de prensa tras el partido y lo hizo notar. Cuando le preguntaron por el rendimiento de sus jugadores, sacó la artillería y disparó con todo.

"No sé lo que pasó. Equilibrado en la primera mitad, tuvimos oportunidades. Luego, después de los goles concedidos, no reaccionamos. No puedo aceptar que mi equipo se rinda", comenzó explicando.

Para Mihajlovic, lo que pasó en la cancha fue inaceptable y aseguró que el plantel parece estar pensando en las vacaciones. "No estoy enojado pero decepcionado, lo que es peor. No voy a guardar nada esta noche. Parece que los chicos están esperando que termine el campeonato. Quizás sea mejor si no nos presentamos el domingo. Ahora que nadie se queja de las decisiones que se tomarán", lanzó amenazante.

Gary Medel fue de los más destacados ante la Fiorentina, pese a que uno de los goles fue por un rebote en sus pies. Foto: Getty Images

Con la goleada ante Fiorentina, el Bologna terminó cediendo el décimo lugar de la tabla de posiciones y bajó hasta el puesto 12º. En la última fecha, que se llevará a cabo este fin de semana, necesitan un triunfo ante Torino y que tanto el cuadro Viola y el Parma no sumen.

Pos Equipo PJ PTS 1 Juventus 37 83 2 Internazionale 37 79 3 Atalanta 37 78 4 Lazio 37 78 5 Roma 37 67 6 Milan 37 63 7 Napoli 37 59 8 Sassuolo 37 51 9 Hellas Verona 37 49 10 Fiorentina 37 46 11 Parma 37 46 12 Bologna 37 46 13 Cagliari 37 45 14 Udinese 37 42 15 Sampdoria 37 41 16 Torino 37 39 17 Genoa 37 36 18 Lecce 37 35 19 Brescia 37 24 20 SPAL 37 20