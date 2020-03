Cuentan la firme sobre Antoine Griezmann: "Hay problemas en Barcelona, él no es feliz"

FC Barcelona luchó mucho para quedarse con el francés Antoine Griezmann, sin embargo su rendimiento en el equipo de Arturo Vidal no ha sido de los mejores.

Es por ello que rondan rumores sobre el estado de anímo del campeón del mundo, y algunos se atreven a decir que no es el mismo de Atlético Madrid, donde fue figura.

Alguien que conoce en profundidad al galo es Eric Olhats, quien lo acercó a Real Sociedad, su primer club, quien dijo abiertamente que Griezmann no es feliz en el cuadro de Cataluña.

"Se ve que hay problemas, que él no es feliz. Creo que por su actitud y su talento merece más consideración", dijo a Mundo Deportivo.

Pero no se quedó ahí: "Sólo tiene 28 años, es un jugador de clase mundial y remontará con el tiempo".

"Me duele porque sé de lo que es capaz; puede hacer mucho más, pero no dice nada, prefiere trabajar de forma silenciosa", cerró el ex ojeador de Real Sociedad.

¿Será que cambia de equipo?