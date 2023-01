Cristiano Ronaldo y su representante Jorge Mendes protagonizaron uno de los mayores divorcios del mundo del fútbol en las últimas semanas, justo después de que el futbolista decidiera salir del Manchester United.

El delantero portugués tuvo unos últimos seis meses del terror en los diablos rojos, en los que fue blanco de críticas por su actitud en la cancha y con sus compañeros de equipo.

Después de abandonar el estadio antes del final del partido un par de veces, Cristiano ofreció una entrevista antes del Mundial de Qatar que catapultó su salida del equipo.

“No le tengo respeto a Ten Hag porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, dijo en diálogo con el periodista Piers Morgan.

Según El Mundo, el atacante luso pretendía fichar en un equipo grande, pero Jorge Mendes no logró concretarlo, pues sus exigencias eran demasiado altas y los clubes no estaban dispuestos a aceptarlas.

"O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos", le dijo Cristiano a Mendes, de acuerdo a esta publicación, a lo que el manager le respondió: "Estás loco".

Como no tuvo ofertas de estos clubes, Cristiano terminó firmando en Al Nassr de Arabia Saudita después del Mundial de Qatar, equipo que le ofreció un contrato de 200 millones de euros.

En El Mundo revelan además que Mendes le advirtió a Cristiano que se quedara en Real Madrid en su momento y no partiera a la Juventus. "Quédate aquí, estarás protegido. Si sales será peor", le dijo.

Lo que finalmente se cumplió, pues después de salir del equipo merengue nunca más volvió a mostrar ese nivel descollante que asombró al mundo.