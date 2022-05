El futuro de Kylian Mbappé ya dejó de ser una incógnita y lo cierto es que continuará en el Paris Saint-Germain hasta 2025, y tras el término de la temporada en el fútbol europeo se enfoca en lo que será su participación con la selección de Francia en la UEFA Nations League, que se jugará desde el 1 de junio.

Bajo ese contexto es que dio una entrevista a TNT Sports Brasil en la que no se hizo problema para ningunear las Eliminatorias Sudamericanas y el dispar nivel que tienen las mejores selecciones de este lado del mundo, Brasil y Argentina, en comparación con sus rivales europeos. Y sus palabras generaron división.

Y es que sus osadas declaraciones le significaron una amplia carta de críticas al campeón del Mundial de Rusia 2018 con Francia, pero también hay quienes le encuentran la razón y lo apoyan con respecto a lo que dijo, como es el caso de Cristián Caamaño y Patricio Yáñez.

Así, en el programa Deportes en Agricultura reprodujeron las palabras de Kylian y tras oírlas tanto el periodista deportivo como el exfutbolista no se hicieron ningún drama para responder al mismo tiempo que "tiene toda la razón del mundo".

Así, Caamaño tomó primero la palabra y explicó que “desde el 2002 que un sudamericano no gana el Mundial. Hay algo que desgraciadamente en Sudamérica hemos ido perdiendo, hasta hace un tiempo los seleccionados argentinos estaban en los equipos top e incluso se daban el lujo de dejar a muchos delanteros top afuera, hoy día, dejando fuera a Messi, ¿qué jugador argentino hoy es top en un equipo top?".

Tras eso, Pato Yáñez apoyó indicando que “en términos de nombres tienes toda la razón, además en el fútbol las ligas de allá son muy superiores a las sudamericanas, pero muy superiores en todo”.

Después, el ex seleccionado nacional fue consultado por si ve a la Albiceleste o al Scratch ganando el Mundial de Qatar 2022 y se sinceró. “No, no. No sé, tendría que depender mucho de las estrellas y jugadores que tienen, si Neymar deja de tomar la siesta que ha tenido permanentemente el último tiempo y en la selección le mete un poco más es un jugador desequilibrante, lo mismo que Messi, pero yo no los veo. Veo a Francia demasiado contundente con muchos jugadores importantes”.

Caamaño volvió a la carga tras las palabras de Yáñez y realizó una dura comparación. “Yo veo a España con una generación tremenda. Tiene a los dos laterales del Chelsea, Azpilicueta y Marcos Alonso; los laterales argentinos, uno es suplente en el Sevilla y otro juega en el Ajax", lanzó.

"Ahí ya hay una diferencia a favor de los españoles. Los mediocampistas españoles, uno juega en el Barcelona, Pedri que es extraordinario, y así vas descubriendo chicos en otras posiciones. Todos están en clubes top del mundo. Ferran Torres en el Barcelona, Rodri el volante central del City, ojalá Argentina tuviese ese jugador porque no lo tiene", complementó el también rostro de ESPN.

"Los españoles, los francés están todos en el City, el United, el Chelsea, Liverpool, Tottenham, Bayern Múnich, y los argentinos brillan por su ausencia hoy en día. Hoy hasta Brasil de a poco ha ido perdiendo protagonismo, entonces por eso las selecciones se están quedando cada vez más lejos y se ve cada vez más difícil ganar un Mundial hoy”, continuó Caamaño.

Tras eso, Pato Yáñez nuevamente se sumó al diálogo y explicó que "lo que decía Mbappé tiene toda la razón, las ligas sudamericanas no tienen nada que ver con las europeas, nada que ver. En cuanto a calidad, capacidad, la experiencia fútbol, estadio, condiciones del estadio”. Aunque desde el estudio le recalcaron que igual en Europa vienen a buscar jugadores a Sudamérica.

“Sí, sí, se llevan un colombiano, un peruano, un chileno, de repente un venezolano, si hay mercado para todo, también hay equipos chicos en la liga española y hay que llenar los planteles”, disparó con todo.

“Además hay otra cosa, porque con esta liga de las naciones al final los buenos equipos europeos, tanto en la Eurocopa como en la Liga de las Naciones, aparte de las clasificatorias, juegan partido contra Alemania, Italia, España, Inglaterra, Francia, o sea, tienen unos cruces tremendos. Y acá en Sudamérica, seamos sinceros, salvo Brasil y Argentina el resto está muy lejos de ser competitivo a nivel mundial salvo que Uruguay tenga una actuación como la del 2018”, concluyó Caamaño.