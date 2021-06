Colombia llega crecida al choque por eliminatorias: “Argentina no resistirá 90 minutos con presión alta”

Este martes se disputará la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y uno de los encuentros más atractivos de la jornada lo animarán la selección Colombia recibiendo a su símil de Argentina.

En ese contexto, el volante cafetalero Gustavo Cuéllar se refirió a este compromiso y adelantó que será vital dejar los tres puntos en casa y mantener una marca permanente sobre Lionel Messi, la principal figura Albiceleste.

“Sabemos de la calidad de los jugadores argentinos. Somos locales e iremos a buscar la victoria, pero tendremos cuidado en todas las zonas del campo. Argentina va a tener cuidado del clima y nosotros le sacaremos algo de provecho, no creo que resistan 90 minutos con presión alta. Nosotros intentaremos sacar limpio el balón desde atrás”, comentó.

Y sobre enfrentar al astro de FC Barcelona, expresó que “no lo he enfrentado, creo que es el mejor jugador del mundo y debemos tener cuidado con él. Hay que hacerle coberturas y estar pendiente en la zona del campo donde esté. No dejarlo jugar y no dejarlo pensar”.

Cabe mencionar que Colombia viene de vencer como visitante a Perú, resultado que dejó muy ilusionada a la hinchada y la prensa cafetalera con el trabajo que realizó Reinaldo Rueda, ex técnico de la Roja.

