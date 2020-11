Prensa catalana destaca el "morboso" reencuentro de Claudio Bravo y Ter Stegen en el Camp Nou

Este sábado, Barcelona y Real Betis se verán las caras en la jornada 9 de la Liga de España. El equipo de Manuel Pellegrini visita el Camp Nou con la misión de seguir en los triunfos tras vencer al Elche en la fecha pasada.

Pero sin lugar a dudas, el reencuentro más esperado será el de Claudio Bravo con Marc André ter Stegen, ex compañeros y rivales en la portería del Barça. El prestigioso medio catalán Mundo Deportivo destacó la "morbosa rivalidad" que tuvieron el chileno y el alemán en la antesala del partido.

"Compañeros, pero no amigos durante dos temporadas en el Barça, Ter Stegen (28 años) y Bravo (37) ya se vieron las caras cuando el chileno dejó Barcelona para recalar en el Manchester City. Claudio no salió bien parado aquella noche en el Camp Nou con un 4-0 en la tercera jornada de la fase de grupos tras ver la roja directa en el 53’, aún con 1-0 en el marcador, por interceptar con la mano fuera del área un balón ante la oposición de Luis Suárez", señala la publicación.

El siguiente reencuentro entre ambos fue en julio de 2017, en la final de la Copa Confederaciones de Rusia ganada por Alemania (0-1) con un gol de Timo Werner. Eso sí, ambos compartieron tras el partido en la cancha, dejando atrás momentos de tensión por la competencia y el deseo de ambos de jugar.

Ultimátum de ter Stegen



El momento más tenso entre ambos porteros llegó en el Mundial de Clubes de 2015. Ter Stegen, quien había sido titular gran parte de la temporada en Liga y Champions, pensaba que Luis Enrique lo iba a usar en su oncena estelar en el Mundialito de Japón.

Sin embargo, fue Claudio Bravo el portero titular. Esto no dejó nada contento al alemán y le dio un ultimátum al Barça, quien en ese entonces era tentado por el Manchester City de Pep Guardiola. "O juego Liga y Champions o me voy", dijo el ex Borussia Mönchengladbach.

Tiempo después, el propio Ter Stegen afirmó que "al cabo de dos temporadas, la situación exigía una solución. Había dos porteros que querían jugarlo todo y había que tomar una decisión".

Reencuentro de Claudio Bravo y Ter Stegen en la Confederaciones de 2017

Ahora, Claudio Bravo regresa al Camp Nou tras su salida del Barcelona hace cinco años. Con contrato hasta 2022, el chileno está reverdeciendo laureles en La Liga con tres victorias, dos derrotas y seis goles en contra en los cinco partidos disputados. Su reencuentro de mañana con Ter Stegen promete. El encuentro está programado para las 12:15 horas de Chile.