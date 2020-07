Christophe Dugarry a Lionel Messi: "No quería estigmatizar a las personas con trastornos de autismo"

Una lluvia de críticas se llevó el campeón del mundo con Francia en 1998 y hoy un polémico comentarista, Christophe Dugarry, al criticar duramente a Lionel Messi por el problema que tendría con Lionel Messi en el Barcelona.

La indignación no tiene que ver con su postura anti Messi, si no que por tratar al volante argentino de "autista", algo que cayó muy mal.

Al parecer Dugarry repensó sus comentarios y bajó un cambio intentando una débil disculpa por su desafortunado comentario.

Dugarry con la camiseta francesa ante Bulgaria (Getty Images)

"Lo siento sinceramente por el alcance y el eco que expresaron mis comentarios sobre Lionel Messi. No quería estigmatizar a las personas con trastornos de autismo, esa no era mi intención. Pido disculpas a la gente que sorprendió," aseguró en sus redes sociales.

En todo caso, llama la atención que en estricto rigor, la "disculpa" no es para Messi, si no por utilizar una enfermedad en su crítica, por lo que al parecer, Dugarry sigue molesto con Griezmann por no encarar al argentino.