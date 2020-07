Christophe Dugarry: "Griezmann le tiene miedo a un chico de 1.50 y medio autista"

Como si el Barcelona no tuviera suficientes problemas con su caída en la tabla de posiciones de la Liga, donde hoy el Real Madrid le puede sacar cuatro puntos de ventaja, ahora se suma la polémica del entrenador Quique Setién versus Antoine Griezmann.

Todo emana de que el entrenador del Barca mandó a la cancha al flamante refuerzo culé cuando el partido entre el cuadro azulgrana y el Atlético Madrid expiraba.

Uno que se tomó las cosas muy mal, fue el campeón del mundo con Francia en 1998, Christophe Dugarry, que culpó directamente a Lionel Messi de lo que le está pasando a su compatriota, Antoine Griezmann.

Griezmann junto a Messi cuando todo iba miel sobre hojuelas (Getty Images)

“¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, afirmó en su programa radial RMC Sport.

Dugarry animó a Griezmann a “darle un tartazo en la cara” a Lionel Messi, asegurando “hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con él".

Según el galo, de igual modo, y más allá de los problemas internos, el nivel del ex Aleti, no es nada bueno.

“Griezmann ha perdido la confianza y sus actuaciones no son buenas. Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, cerró.