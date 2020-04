Christián Bravo: "Diego Forlán me llevó a Peñarol y me pidió que no cambie mi juego aguerrido"

El delantero chileno Christian Bravo conversó con Radio Cooperativa y se refirió a sus primeros meses en Peñarol, club al que llegó luego de una gran campaña en Montevideo Wanderers.

"Es sueño estar en Peñarol. Forlán me llevó a Peñarol y me pidió que no cambie mi juego aguerrido, por eso me caractericé en Montevideo Wanderers. Me pide, como muchos técnicos, que me divierta en la cancha, que sea yo mismo. No cambiar lo que venía haciendo, lo importante de un técnico que fue jugador es que me entiende bien", aseguró.

El Plancha cuenta que "estoy pasando mi mejor momento. Encontré la comodidad donde menos lo esperaba. Mi prioridad es mi familia, y me siento un jugador más maduro. El nivel tengo que mantenerlo y estar enfocado en Peñarol".

El delantero formado en Universidad de Chile y con pasos por Universidad Católica, Unión Española y San Luis se encuentra en Montevideo donde se entrena en casa a la espera de que vuelva el fútbol.

��”A esta camiseta la tomo con la responsabilidad más grande en mi carrera, me voy a romper la cabeza por este club”.



Escuchá las primeras palabras de Christian Bravo como jugador de #Peñarol. pic.twitter.com/TCP5MRsfIA — PEÑAROL (@OficialCAP) January 15, 2020