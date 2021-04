Thomas Tuchel se entusiasma con el Chelsea: "El momento de ganar la Champions es ahora"

Este martes el Chelsea recibe al Porto en el Sánchez Pizjuán por la vuelta de los cuartos de final de la Champios League.

En la ida, que se jugó en el mismo estadio, los blues ganaron por 2-0, gracias a los goles de Mason Mount y Ben Chilwell.

Un resultado que entusiasma a Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, quien no escondió sus deseos de llegar lejos en esta edición de la Liga de Campeones.

“No vas a encontrar aquí a ningún equipo que no quiera llegar a semifinales. No hay nada que esconder. Este es un equipo que tiene una cultura y una estructura hecha para ganar títulos y partidos. Tiene la mentalidad y la historia para ello”, señaló.

Luego, afirmó: “Yo he venido aquí para ganar títulos. Para ganar partidos. Es lo que me pido a mí mismo. Ahora es el momento. Aunque si te soy sincero podríamos estar hablando horas y horas sobre ello, pero mañana lo que tenemos que hacer es jugar y no hay partido más difícil que el próximo”.

Tuchel también tuvo palabras para el joven alemán Kai Havertz, a quien le tiene mucha confianza: “No es un tipo como Diego Costa y nunca le exigiré que se convierta en eso. A veces puede confundir con su lenguaje corporal que no lo da todo. Sólo puedo decir que ha dado un paso adelante".

"El Chelsea es un club en el que hay que ganar partidos y rendir, y todo el mundo lo espera, así que estoy muy contento porque ha salido claramente de su zona de confort y está dispuesto a demostrarlo. Puede convertirse en un jugador importante si es capaz de mostrarlo con regularidad y demostrar que está involucrado en los partidos", finalizó.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.