Carlos Palacios y su momento en Brasil: "Tengo claro que es cosa de tiempo el sentirme cada vez mejor"

Hace unos días atrás, se reveló el drama que vive Carlos Palacios en sus primeros meses en Brasil. La joya del Inter de Porto Alegre ha tenido una difícil adaptación al encontrarse sin su familia cerca, algo que generó preocupación en el fútbol chileno.

Pero ante todos los rumores que salieron a la mesa, el mediocampista decidió dar la cara y aclarar todo. En conversación con TNT Sports, el ex Unión Española contó detalles de su momento en tierras brasileñas.

"Me da risa todo lo que ha salido estos días. No es verdad y además, nunca nadie me preguntó para hacer esos comentarios. Es increíble (...) Además no estoy solo acá. Llevo un mes con una persona de la oficina de mis agentes que se quedó cuando ellos regresaron a Chile", señaló el jugador.

Carlos Palacios contó detalles de sus días en Brasil. Foto: Getty Images

Palacios recalcó que sí ha sido difícil estar lejos de sus cercanos, pero negó que eso le esté generando problemas. "Extrañar a la familia que es lo más normal y es como debe ser. Todos somos seres humanos. Debido a la pandemia no es fácil viajar, pero queda poco para eso y poder verlos".

La joya no se quedó ahí y destacó que su paso por Brasil ha sido veloz. "Se me han pasado rápido las semanas acá, han sido muy dinámicas y de mucho aprendizaje y se juega seguido entre torneo local y Copa Libertadores".

Por otro lado, Palacios valoró su presente junto al Inter de Porto Alegre. "Voy muy bien, cada vez me siento mejor y con mayor confianza. Tengo claro que es cosa de tiempo el sentirme cada vez mejor. Todos en el club ayudan a que nos adaptemos de buena manera".

Finalmente la joya dijo estar ilusionado con seguir siendo parte de la Roja. "Miro con mucho anhelo y esperanzas seguir siendo considerado para sumar experiencia en la Selección. Soy consciente de que es muy difícil por la calidad y trayectoria de los compañeros, pero también sé que con trabajo y continuidad puedo estar considerado por el entrenador. Trabajo a diario para estar al nivel que se necesita".