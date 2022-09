Brasil vs Túnez | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el partido amistoso

En el marco de esta fecha FIFA, la selección de Brasil se mide en el Parc des Princes ante el compilado nacional de Túnez buscando acrecentar su largo invicto y confianza de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo en Qatar.

Brasil se ganó un cupo en la cita planetaria al ser líder invicto de las Eliminatorias, racha que se suma a los partidos amistosos, donde sólo sabe de victorias. En su último partido se impuso a Ghana por 3 a 0 con un gol de Marquinhos y un doblete de Richarlison.

Túnez, en tanto, también estará en el Mundial y llega a este duelo luego de vencer por la cuenta mínima a Comoras con un tanto de Khenissi.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Túnez el amistoso?

Brasil vs Túnez juegan este martes 27 de septiembre a las 15:30 horas de Chile en el Parc des Princes, en Francia.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Brasil vs Túnez por el amistoso?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de Star+.