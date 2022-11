El recinto que presenta varios containers en su diseño está sintiendo la seguidilla de partidos en esta fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. “El pasto está un poco escaso, no es bueno para dominar la pelota”, afirmó Richarlison tras el triunfo brasileño sobre Suiza.

El Mundial de Qatar 2022 entra en etapas decisivas con los últimos partidos de la fase de grupos, habiendo todavía muchísimas selecciones jugándose literalmente la vida en su afán se conseguir un lugar en los octavos de final.

Uno de estos seleccionados es Argentina, elenco que este miércoles enfrentará a Polonia en una verdadera final en el Estadio 974, recinto que lamentablemente ya está comenzando a recibir sus primeras críticas por el pobre estado de su césped.

Fueron los brasileños los que lanzaron su voz de alerta al respecto tras su trabajado triunfo de ayer ante Suiza por el Grupo G, resultado que les valió sacar ya pasajes para la ronda eliminatoria.

Richarlison, delantero del scratch, afirmó a los medios tras el partido que “el pasto está un poco escaso, no es bueno para dominar la pelota. Estamos acostumbrados a jugar en Europa en canchas que parecen alfombras, llegamos aquí y le falta pasto, se dificulta. Pero si va a estar difícil para nosotros, va a estar difícil para el adversario también”.

Por su parte Alex Telles detalló que “el campo estaba un poco extraño, lo percibimos desde el calentamiento. La pelota estaba saltando más, estaba corriendo mucho y no nos sentíamos con mucha seguridad por temor a una lesión”.

“Intentamos convertir de diversas maneras pero la cancha nos afectó. Estaba mala, no estaba como esperábamos. Teníamos que dominar pelotas que normalmente jugamos a un toque, ahí perdíamos un poco de tiempo. Pero lo importante es que conseguimos los tres puntos”, concluyó el volante Bruno Guimaraes.

Hasta el momento solo se han jugado cuatro partidos en el Estadio 974: México vs Polonia, Portugal vs Ghana, Francia vs Dinamarca y Brasil-Suiza. ¿En cuantos días? Ahí está el tema, porque se han jugado cuatro encuentros en apenas seis días.

Todavía resta que el 974 reciba tres duelos más, el mencionado Argentina vs Polonia por el Grupo C, Serbia vs Suiza por el Grupo G y un duelo de octavos de final entre el primer del Grupo y el segundo del Grupo H. ¿Aguantará la cancha?

