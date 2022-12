Luego de ser campeón en el Mundial de Qatar 2022, el argentino Enzo Fernández se convirtió en uno de los jugadores más cotizados por los grandes clubes europeos, sin embargo, en su actual equipo no quieren dejarlo partir.

Luego de la final del Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández se convirtió en una de las figuras de la selección de Argentina y en una pieza clave en la oncena titular de Lionel Scaloni. De hecho, su premio al mejor jugador joven del torneo le valió para ser observado desde los grandes clubes del Viejo Continente.

Su gran actuación en la Copa del Mundo lo puso en el centro de la escena y varios equipos estarían dispuestos a pagar por sus servicios a pesar del alto precio de su cláusula de salida, la que ronda los 120 millones de euros.

Sin embargo, el Benfica ya le ofreció al campeón del mundo una mejora "sustancial" en su contrato y un aumento de sueldo condicionado a su rendimiento, con el fin de que no emigre a otro club y así mantenerlo por lo menos hasta junio de 2023.

Durante las últimas semanas incluso se han esparcieron rumores sobre que las Águilas estaban dispuestas a aceptar los 120 millones por la cláusula si es que el jugador quería partir. Pero desde el club portugués desmintieron la información. "El Sport Lisboa e Benfica reitera su intención de contar con el jugador Enzo Fernández hasta final de temporada", aclaró la mesa dirigencial del equipo, a través de sus canales oficiales.

Respecto a su salida, Enzo Fernández prefirió evitar el tema. "Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante", expresó.

El entrenador del Benfica, Roger Schmidt aseguró que siempre existe el riesgo."Hasta el 31 de diciembre estamos seguros de que tenemos a todos los jugadores y ninguno puede salir. Después se abre el mercado y con jugadores de gran talento corremos siempre el riesgo de perderlos", manifestó Schmidt sobre la situación del argentino.

Así la situación, Enzo Fernández deberá decidir si partir o quedarse en Portugal por otra temporada.