Ex Barcelona deja la grande y revela el poder supremo de Lionel Messi con polémica frase de Gerardo Martino

Una de las teleseries del mercado de fichajes en Europa fue protagonizada por Lionel Messi, cuando afirmó que se iría de Barcelona, pero finalmente echó pie atrás y seguirá por una temporada más en el equipo español.

Mucho se ha hablado en los últimos días de la importancia del argentino dentro de la institución culé, situación que refleja el ex arquero catalán Andoni Zubizarreta, quien también fue director deportivo del club.

El vasco fue partícipe de la llegada del entrenador transandino Gerardo Martino al Barça, y justamente recordó una frase del Tata en diálogo con Vicente del Bosque, en el diario El País.

Andoni Zubizarreta habló del poder de Messi en Barcelona - Getty

"El Tata Martino, cuando estaba en el Barsa, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente, me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'", recordó el ex meta español.

Messi se quedó por una temporada más en Barcelona, pero cuando termine su contrato es muy fuerte la opción de que salga al mercado a buscar un nuevo club para la campaña 2021-2022.