Diego Simeone no quiere ver los partidos del Real Madrid en La Liga: "No lo paso bien"

La lucha por el título de La Liga de España quedó al rojo vivo luego que este sábado el Atlético de Madrid y el Barcelona empataran sin goles. Los dirigidos por Diego Simeone no lograron hacerse fuertes de local y ahora ruegan para que el Real Madrid se complique ante Sevilla.

Los merengues saltan a la cancha este domingo y, en caso de ganar, alcanzarán a los colchoneros en la cima del fútbol español. Una situación que suma aún más presión al cierre del torneo a solo dos fechas del final.

Tras el partido, Simeone conversó con la transmisión oficial del partido y realizó una particular confesión. El técnico del Atlético reveló que no piensa mirar el partido del Real Madrid de mañana por una razón especial.

Barcelona no pudo ante el Atlético de Madrid y quedó casi fuera de la lucha por La Liga. Foto: Getty Images

Según explicó el Cholo, su decisión pasa netamente por un tema de presión. "No creo verlo, sinceramente no estoy viendo los partidos últimamente porque no lo paso bien", asumió el estratega argentino.

Pero eso no fue todo, ya que Simeone aseguró que el título del fútbol español quedará en manos del que esté más preparado en los psicológico. "Ganará La Liga el que esté más fuerte mentalmente, siempre lo he dicho".

Atlético de Madrid se mantiene como líder del torneo con 77 puntos, a la espera de lo que pase con Real Madrid (74 con un partido menos). Por su parte, Barcelona (75) se complicó y quedó casi fuera de la pelea.