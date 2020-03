Athletic de Bilbao descarta fichaje de Gonzalo Higuaín: no vale tener un bisabuelo vasco

El director deportivo del Athletic de Bilbao, Rafa Alkorta, descartó el fichaje de Gonzalo Higuaín por parte del equipo español, ya que no cumple con los requisitos para actuar en el cuadro vasco.

La prensa internacional había levantado esta información y aseguraba que el delantero argentino era seguido por el cuadro de Bilbao, en virtud del inminente término de su contrato con la Juventus.

Además, se informó que el bisabuelo de Higuaín es de origen vasco. Pero Alkorta fue claro: "Ojalá hubiera nacido o formado aquí. Si no hay esas dos reglas, no vale el abuelo ahora mismo. No sé si algún día, pero ahora no vale".

El dirigente recordó el caso de Fernando Redondo. "Él tenía algún familiar en Oyón (Álava) y me decía: 'Rafita, vos creés que yo pueda jugar en el Athletic'. Y yo le decía: 'Por mí encantado, pero no creo que sea posible'".