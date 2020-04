Arthur no quiere partir a Juventus: “Barcelona es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo”

Ante la falta de fútbol el mercado de pases en Europa se sigue moviendo y todos los días surgen nuevas informaciones. En ese sentido, el brasileño Arthur se ha robado varias páginas en España e Italia, por el interés de Juventus en contratar sus servicios.

Sin embargo, fue el mismo volante quien salió a hablar sobre su situación y aclarar que no tiene pensado irse del equipo catalán, porque está muy contento y porque está cumpliendo un sueño de toda la vida.

“Siempre hay especulaciones, pero sinceramente mi idea es muy clara. La única opción que me interesa es seguir en Barcelona, estoy muy seguro y tranquilo. Me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Ese es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar", señaló a través de un comunicado.

“Mi mente solo está en jugar aquí muchos años. Barcelona es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí y siento mucho apoyo de la afición”, complementó.

Recordemos que el brasileño tiene 23 años, tiene contrato vigente con el elenco culé hasta junio de 2024 y alterna la titularidad con Arturo Vidal.