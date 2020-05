Arda Turan barre con Ernesto Valverde por su salida de Barcelona: "Yo fui quien le dio más asistencias a Messi y Suárez"

El turco Arda Turan ha estado más ligado a las polémicas que al fútbol en los últimos años, sin embargo, el volante recordó su paso por FC Barcelona, donde no se fue de muy buenas ganas.

El ex Atlético Madrid se fue con todo contra el ex DT culé Ernesto Valverde, a quien culpó directamente por su salida del club.

"No estuve triste cuando me fui del Barcelona. Si hubiera fallado, podría haberlo estado, pero Valverde no me dio ni un minuto para jugar. Yo fui el que había dado más asistencias tras Messi y Suárez en la temporada anterior", dijo Turan en IG Live.

Pero eso no fue lo único que contó el carrilero, porque recordó su llegada al equipo de Arturo Vidal, señalando que él pensaba que iba a llegar a Bayern Múnich y no a la Ciudad Condal.

"Mi representante Ahmet Bulut no me dijo que el Barcelona me había fichado. Dijo que me enteraría del acuerdo 15 días después. Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich, porque hace un año, se cayó mi traspaso al Manchester United en el último minuto. El documento se cayó de la bolsa de Ahmet Bulut cuando estábamos juntos. Vi el logo del Barcelona encima de estos papeles. No podía creerlo: 'Ven, ven', me dijo Ahmet para mostrarme los documentos", reveló Turan.