Antoine Griezmann dio por finalizada su etapa junto al Barcelona de manera oficial este miércoles, luego de ayer se confirmara su regreso al Atlético de Madrid a dos años de su salida del club.

El francés tuvo su continuidad en el Camp Nou en suspenso hasta última hora y con muchos rumores de por medio. Sin embargo, a poco tiempo del cierre de mercado de pases todo se definió.

El artillero de 30 años armó sus maletas y retornó al Atleti cedido por dos temporadas con opción eventual de compra obligatoria, por un monto que asciende a los 40 millones de euros.

De esta manera, Griezmann dijo adiós al conjunto blaugrana, donde llegó en 2019 con bombos y platillos pero lamentabemente nunca pudo sentirse del todo cómodo ni rendir como se esperaba.

"Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta", comenzó diciendo a través de un comunicado.

"Me he implicado con éste gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros", cerró Griezmann.