Adolfo el Tren Valencia se rinde ante Reinaldo Rueda: "Para bien el equipo, pieza por pieza, unido, con solidez y tranquilidad"

Un debut soñado tuvo Reinaldo Rueda al ganarle con la selección colombiana 3-0 al Perú de Ricardo Gareca en Lima, metiendo otra vez a los cafeteros en la lucha por ir al Mundial de Qatar 2022.

En tierras cafeteras no se habla de otra cosa que de lo bien que le hizo el ex seleccionador de Chila a la selección local y uno que se ilusiona es Adolfo el Tren Valencia, que en conversación con FutbolRed destacó lo que el estratega le entregó a Colombia en la previa del duelo ante Argentina.

"Contento, para ser el debut del profe, paró bien el equipo, pieza por pieza, unido. Con solidez y tranquilidad, ayudándose todos los jugadores dentro del campo. Mostrando humildad y seriedad para jugar al futbol, eso es lo que queremos, que Colombia muestre una gran actitud para evitar las críticas”, aseguró.

Reinaldo Rueda se fue de la selección chilena luego de la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas (Getty Images)

Respecto al duelo con Argentina, el Tren recuerda los duelos eliminatorios de los 90 y tiene confianza en que Rueda se hará respetar como local.

“Muchos recuerdos, en Barranquilla hacíamos respetar la casa. Selección que llegaba, era para sacar los tres puntos, por la planificación del cuerpo técnico e ir afuera a ver qué puntos sacábamos de visita. Nosotros íbamos con mucha seriedad. Si el profe muestra esa misma actitud, las cosas saldrán bien contra Argentina”, explicó.

Para el final, Valencia le pide a Reinaldo Rueda repetir la misma oncena que venció a Perú. "No me parece hacer cambios, equipó que gana no se toca. Colombia debe mantener los once, esperar qué planteamiento muestra Argentina, de acuerdo como vaya, podrá hacer los cambios. Pero como jugó en Lima, con el medio campo bien parado y teniendo la bola, no habría necesidad de hacer algún tipo de cambio”, cerró.