Adebayo Akinfenwa, el delantero de 120 kilos al que Jurgen Klopp llamó para felicitar

Adebayo Akinfenwa, artillero de los Wycombe Wanderers conocido por sus 120 kilos de peso, consiguió ascender al Championship junto a los chairboys, y en medio de las eufóricas celebraciones recibió el llamado de su ídolo, el estratega del Liverpool Jurgen Klopp.

A través de su Instagram oficial, el delantero de 38 años compartió el registro de la conversación con el estratega germano y vigente campeón de la Premier League junto a los reds:

"¡Felicitaciones! Vi el partido, pero no las celebraciones posteriores, ni tu entrevista, pero Henderson y otros jugadores me dijeron que querías que me pusiera en contacto contigo. Estoy seguro de que toda tu vida has sido, como mínimo, un futbolista de Championship y finalmente lo has conseguido", aseguró Klopp a Akinfenwa.