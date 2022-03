Brasil tuvo su primera práctica para enfrentar a Chile, donde la combinación de jugadores experimentados con otros debutantes fue lo más llamativo en la Granja Comary, lugar donde el Scratch tiene su lugar de entrenamiento.

Tite busca el mejor funcionamiento para el equipo, aunque en esta jornada no pudo contar con el plantel completo. Es que, al igual Martín Lasarte en Chile, este martes recién tendrá a todos los convocados, con los que tendrá dos prácticas.

Hay jugadores que se van a dar por entero para poder tener una chance en la lista final que irá a Qatar. Uno de ellos es Guilherme Arana, lateral izquierdo de Cortinthians, el único nominado que actúa en el fútbol brasileño.

Peleará un puesto con Alex Telles (Manchester United), Alex Sandro (Juventus) y Renan Lodi (Atlético de Madrid), algo que no le complica pues confía en que el entrenador conoce bien sus características.

"Creo que independientemente del club en el que esté, en Europa o en Brasil, voy a realizar mi trabajo. Es un año de Copa del Mundo, estoy enfocado en eso y voy a seguir trabajando y cuidándome. Si se presenta la oportunidad, pienso aprovecharla", comentó Arana.

"Cuando debuté con el Profesor Tite en el Corinthians era muy joven, solo tenía 17 años. Con mariposas en el estómago, ese nerviosismo, que es normal. Pero pasó rápido por el grupo que teníamos, por los compañeros", comentó.

En esta convocatoria, aseguró que "me acogió muy bien, entré muy tranquilo, me dio confianza. El profesor Tite me conoce bien, conoce mis características, él que me puso en el campo por primera vez. Conocimiento tiene sobre mí y yo como jugador. No hay nada que inventar".