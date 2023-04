Durante un partido de streamer, Kai Molinelli y Chapu Martínez se fueron a los golpes. Uno provocó al otro y debieron separarlos para que no pasara a mayores.

En los últimos años, internet nos ha regalado a varias figuras virales desde Argentina. Entre ellos están Los Displicentes y Chapu Martínez, recordado por la canción "Traéme la copa, Messi" durante el Mundial de Rusia 2018. Y en las últimas horas ambos hacen noticia luego de protagonizar una enorme pelea a combos.

Tanto el grupo de jóvenes que hizo reir a los chilenos con su dolor en las Copa América de 2015 y 2016 ante Chile como el autor del hit se vieron envueltos en una tremenda polémica. Todo en medio de un partido de streamers que se les fue de las manos y terminó a los golpes.

A través de redes sociales se reveló un registro en el que se muestra cómo ocurrieron las cosas. El altercado comenzó cuando Chapu Martínez encaró a Kai Molinellii, lanzádole varias frases antes de tocarle la cara.

Frente a la provocación, el miembro de Los Displicentes no aguantó y se le fue encima con un tremendo combo en el rostro. El autor de "Tráeme la copa, Messi" perdió el equilibrio al tropezar con quienes intentaban separarlos y cayó al piso.

Ahí, Kai Molinellii le lanzó una dolorosa patada al cuerpo antes que los presentes lo alejaran para calmar los ánimos. Pero si bien las cosas en la cancha se detuvieron, en redes sociales no fue así, ya que uno de los involucrados decidió hacer sus descargos.

Chapu Martínez ocupó su cuenta de Instagram para subir un video criticando con fuerza a su colega streamer. "Sos un enfermo, flaco", tituló con un llamado al cuidado de sus espectadores más jóvenes. "Me pegaron una patada en el piso y estoy contento que no me pasara nada, porque la situación pudo ser otra".

Ahí aclaró que nunca provocó a nadie, sino que simplemente pidió que le pasaran la pelota. "Más que todo es un pobre pibe. No lo comparo con los rugbiers (condenados por una agresión en Argentina), pero pegarme una patada en el piso... Después se burló de lo que me pasó en Qatar y la violencia que sufrí", cerró.

Por ahora la situación entre Kai Molinellii y Chapu Martínez quedó ahí. En Los Displicentes han optado por mantenerse en silencio al respecto y seguir adelante con sus proyectos, pero sus seguidores piden una explicación a toda la polémica.

Revisa la pelea entre Kai Molinellii de Los Displicentes y Chapu Martínez, creador del "Tráeme la copa, Messi"