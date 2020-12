Tottenham vs Fulham | Ver EN VIVO el partido de los Spurs por la fecha 16 de la Premier League

El Tottenham ha perdido terreno en las últimas fechas de la Premier League y ahora quiere volver a la victoria frente al Fulham por la fecha 16 de la liga inglesa.

El cuadro de José Mourinho no la pasa tan bien como hace algunas semanas. Los Spurs pasaron de ser los absolutos líderes de la Premier de la mano de sus figuras como Harry Kane y Son Heung-Min, para hoy estar en el séptimo lugar y a seis unidades del líder: Liverpool. El Tottenham no gana desde hace cinco fechas, cuando superó por 2-0 al Arsenal de Mikel Arteta.

Por otro lado tenemos al Fulham, quien hoy está complicado en zona de descenso con apenas 11 unidades. Además registran cuatro empates en los últimos cuatro partidos.

El equipo de The Special One no llega de la mejor manera a este compromiso, y es que hace dos días solo sumó un punto cuando le empataron en los últimos minutos versus el Wolves.

Los Spurs quieren volver a la victoria y llegar de la mejor manera al compromiso de este sábado 2 de enero, cuando haga de local contra el Leeds United de Marcelo Bielsa, quien acaba de golear por 0-5 al West Bromwich Albion en un partidazo.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Fulham por la Premier League?

Tottenham vs Fulham será este miércoles 30 de diciembre a las 15:00 horas.

The Special One quiere volver a sumar de a tres en Premier. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿Dónde ver el partido entre Tottenham vs Fulham?

El encuentro será transmitido a través de ESPN 2. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Se puede ver el partido de Tottenham y Fulham vía streaming?

Si quieres ver el partido a través de plataformas digitales podras hacerlo a través de ESPN Play.