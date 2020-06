The Last of Us Part II vende 4 millones copias en tres días y es el exclusivo más exitoso de PS4

The Last of Us Part II rompe récords y en tres días vendió cuatro millones de videojuegos, convirtiéndose en el exclusivo más exitoso de PS4. La obra de Naughty Dog va con un paso arrollador y es el título que más rápido se vende.

"Estamos inmensamente agradecidos a los millones de fans de todo el mundo que han jugado a The Last of Us Parte II y han compartido sus experiencias con nosotros durante la semana pasada", manifestó Neil Druckmann.

Y agregó que "teníamos intención de contar un tipo nuevo de historia, una que tuviera que lidiar con temas difíciles y que os desafiara de modos impredecibles. Escuchar cómo la experiencia se hace eco en muchos de vosotros y ser testigos del tipo de reflexivas discusiones está siendo increíble".

La primera versión de The Last of Us vendió 3,4 millones de juegos en sus primeras tres semanas de vida, lo que lo hacía el título de PS3 más exitoso, pero la segunda parte rompió todos esos récords y en tres días superó esa cifra.

The Last of Us Part II fue lanzado el pasado 19 de junio y tiene a los fanáticos pegados con un videojuego que te da más de 25 horas de juego. A pesar de no tener el modo multijugador online, pelea firmemente para ser el GOTY.