Participa en la Copa Chica de Pókemon GO siguiendo estos pasos

Pókemon GO sorprende a todos lo jugadores y arranca la temporada 5 de la Liga Combates Go con la Copa Chica. El certamen es algo peculiar, ya que podrán participar todos al tener requisitos mínimos de ingreso como un Pókemon que todavía no haya evolucionado.

"¡Entrenadores, nos complace anunciar que la primera Copa Chica ha comenzado en la Liga #GOBattle!", avisó por todas sus redes sociales Pókemon GO. Para entrar al torneo sólo debes cumplir con dos reglas.

¡Buena suerte! pic.twitter.com/6vLUqVviyp — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) November 9, 2020

Los requisitos son:

-Utilizar un Pokémon que todavía no hayan evolucionado, pero que tengan la posibilidad de hacerlo

-Máximo de 500 PC para el Pokémon seleccionado

Fechas:

-El torneo en Pokémon GO estará disponible del 9 y hasta el 16 de noviembre para todos los Entrenadores que deseen entrar en la competención.

La Copa Chica es la primera de las copas que tendrá la Temporada 5 de la Liga Combates GO, donde aparecen también la Copa Kanto y Copa Captura que estarán próximamente disponibles.